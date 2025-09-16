【モデルプレス＝2025/09/16】クリエイターのしなこが15日、自身のInstagramを更新。アメリカのディズニーランドを楽しむ様子を公開した。【写真】しなこ「100人くらい声かけられた」ファッションで美脚披露◆しなこ、ロリータファッションを披露しなこは「ロリータ寄りのお洋服だったからか、すれ違う方みんなにたくさん褒めて貰えて」といい、「リアルガチで100人くらい声かけられたんじゃないかな？ってくらい！」とロリータ寄