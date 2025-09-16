女子プロボディボーダーの白波瀬海来（しらはせ・かいら）さん（27）が2025年9月10日と11日、自身のインスタグラムを更新。世界大会のブラジル戦のため現地に訪れていることを報告した。「思ったよりも寒くてびっくりしてます」白波瀬さんは10日の投稿で「世界大会のブラジル戦へ向かっています」とし、空港での写真を公開。ベージュのジャケットとパンツのセットアップを着用し、スーツケースなどの荷物を乗せたカートの横に立ち