名古屋葵大学などを運営する法人の副理事長・越原洋二郎容疑者(52)は、2020年から2022年にかけ、大学の太陽光発電設備の設置費用を水増しして発注し、学園に3億5400万円の損害を与えた背任の疑いで再逮捕されました。名古屋地検特捜部は越原容疑者の認否を明らかにしていませんが、水増しした代金のキックバックを受けていたとみて調べています。越原容疑者は別の水増し発注についての背任の罪で16日に起訴されていて、当初