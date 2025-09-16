ACCは、優れたクリエイティブを表彰する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のマーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門において、最終審査会進出作品及びACCファイナリスト入賞作品を発表しました。 2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS ACCは、優れたクリエイティブを表彰する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のマーケティング・エフェクティブネス部門、