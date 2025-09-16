食品メーカーは物価の上昇や市場環境の変化に対応するべく製品の内容量を減らしたり成分の配合を変更したりしています。この変化に伴って家庭で伝えられてきたレシピが使いものにならなくなっているという記事が話題となっています。Why Grandmas Stopped Buying this 70-Year-Old Beloved Boxed Mix | Cubbyhttps://www.cubbyathome.com/boxed-cake-mix-sizes-have-shrunk-80045058日本で煮物などの料理のレシピが家庭内で代々伝