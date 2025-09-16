「プレミアムバンダイ」では、『魔法戦隊マジレンジャー』より「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」(16,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2025年9月16日(火)16時に開始します。 プレミアムバンダイ「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」  ・価格：16,500円(税込)(送料・手数料別途)・セット内容：マージフォン…1ディスプレイパーツ…6種各1・商品サイズ：マージフォン(ワンドモード時)…H約280mm×W