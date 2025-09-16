北関東最大級の試飲イベント「KANPAI! GUNMA 2025」を2025年10月3日(金)・4日(土に開催します。 KANPAI! GUNMA 2025 北関東最大級の試飲イベント「KANPAI! GUNMA 2025」を2025年10月3日(金)・4日(土に開催。 会場には、群馬の地酒をはじめ、クラフトビールやワイン、シードル、ジンなど100種類以上の銘柄がずらりと集結し、県産食材を活かした絶品グルメも並びます。華やかで活気あふれる2日間を楽しめます。