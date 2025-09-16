8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜深0：59※関東ローカル、全10回）の「#7」が、17日深夜に日本テレビで放送される。今回は、6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが出演する。【写真】「キャップトリック」に挑戦したTAKUTOMAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど