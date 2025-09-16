JR東日本は、山手線で過去に運行していた103系・205系をイメージした復刻デザインの電車を運行する。同路線の環状運転開始100周年を記念したもので、10月4日から11月3日までの1か月限定。対象はE235系2本で、それぞれに103系・205系のデザインをイメージしたラッピングを施す。いずれも両先頭車に100周年記念のオリジナルヘッドマークを掲出し、側面にも100周年のロゴなどをラッピングする。11月1日にはラッピング編成を使用して、