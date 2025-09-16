おいしそうな肉に舌鼓を打つ武藤経済産業大臣。実は、この肉は水素燃料を使って調理したものです。経産省の職員によれば、「水素コンロ」で調理すると、水蒸気が沢山出るため、外はカリッとしつつ、中はジューシーに仕上がるといいます。この料理が振る舞われたのは、大阪で開かれたエネルギーに関する国際会議です。この閣僚会議は、バイオ燃料や水素など脱炭素に繋がる燃料の活用促進にむけて、初めて開かれたものです。日本とブ