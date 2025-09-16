ティファールの電気ケトルで発火するおそれがあるとして無償交換を呼びかけています。調理器具ブランド「ティファール」を輸入・販売している「グループセブジャパン」は電気ケトルの電気コードの使い方によってはコンセントから発火する可能性があることがわかったと発表しました。対象となる製品は2021年10月から2024年7月までに作られた特定の製造ロットのもので約418万台にのぼります。（※28モデル、60製品）2024年4月以降