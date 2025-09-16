◆大相撲▽秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）関脇・若隆景（荒汐）は大関昇進へ痛い２敗目を喫した。立ち合いで低く踏み込み、右をのぞかせた。しかし、出足が止まりかけたところを東前頭筆頭・玉鷲（片男波）の強烈な右のど輪で振られ、一気に押し出された。土俵下に落ちた若隆景はぼう然。腰に手を当て唇をかんだ。支度部屋では「また明日切り替えていく」と話した。幕内後半戦の九重審判長（元大関・千代大海）は