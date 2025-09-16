俳優の阿部寛さん（61）が悩める学生へエールを送りました。東京都内の大学で行われた映画「俺ではない炎上」のイベントに、主演の阿部寛さんらが登場しました。ある日突然SNSで炎上し、殺人犯に仕立て上げられる男を描いたストーリー。SNSは見ないという阿部さんですが、過去にはネット掲示板を意外な形で活用していたようです。阿部寛さん：あえて批判を見るんですよ。あまりひどいのは見ないけど、“的確だなこいつ”って思った