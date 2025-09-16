自民党は１６日、２０２４年度補正予算と２５年度予算に盛り込んだ物価高対策の効果を検証するため、政調全体会議を開き、議論を始めた。石破首相（党総裁）の指示を受けた対応で、今後の経済対策の策定にいかしたい考えだ。経済対策は次の首相の下で策定される見通しとなっているが、小野寺政調会長は会議で「政治空白を作らないためにも、今できることはしっかりやっていく」と語った。出席議員からは資材価格の高騰や子ども