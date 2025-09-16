ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）が１６日、東京・国立新美術館で「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」のオープニングデイフォトコールに参加した。華やかなジュエリーを身につけて登場。以前一緒に仕事をしたことがある知人が選んでくれたジュエリーだといい、「デニスという友人のような、一緒にお仕事させていただいたブルガリの方がいる。特に（ブローチが）『君が今までコツコツ努力してきた精神とジュエリーが通