陸上十種競技の元日本チャンピオンでタレントの武井壮（５２）が１６日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）に行われた男子３０００メートル障害決勝について言及した。決勝では三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位入賞。２大会連続の入賞を果たしたが、最終盤に接触に巻き込まれペースダウンしたことが一部で物議を醸した。レース前に「三浦龍司に期待