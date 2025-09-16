【モデルプレス＝2025/09/16】BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）の前田こころが15日、グループのTikTok更新。兄で俳優の前田拳太郎とのダンス動画を公開した。【写真】イケメン俳優、アイドル妹と踊る姿◆前田拳太郎＆BEYOOOOONDS前田こころ、兄弟での共演を披露BEYOOOOONDSの公式TikTokアカウントは「お兄ちゃんが踊ってくれましたけんちゃんって最KOO！！」とコメントし、拳太郎との兄妹での「最KOO DE DANCE」を踊る様子を公開した。