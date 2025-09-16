メ～テレ（名古屋テレビ） 10月開催される「名古屋まつり」の三英傑に初めて海外出身者が選ばれました。 「名古屋まつり」で行う「郷土英傑行列」では、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑に扮した市民が繁華街を練り歩きます。 今回、信長にはオーストラリア出身のクリスグレンさん(57)が選ばれました。 三英傑に、海外出身の人が選ばれたのは初めてです。 クリスさんは名古屋で活動するラジオDJで、城