佐賀県の副知事が16日、100歳を迎えてなお、ダンベル体操に取り組む女性を訪ね、長寿を祝いました。 佐賀県の引馬（ひくま）副知事から長寿の祝状を贈られたのは、佐賀市の山本トモ子さん（100）です。フラワーアレンジメントを受け取った山本さんは「感謝でいっぱい」と話していました。 山本さんは月に3・4回、ダンベル教室に通い、重さ200グラムから400グラムのダンベルを使って体を動かしています。■山本トモ子さ