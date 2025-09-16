この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第24話をごらんください。 女性客とのトラブル翌日、ナエくまさんに電話をかけて来た問句さん。警察に行き、女性客から「警察を呼んで！」と怒鳴られたことを訴えたと言います。