南砺市の小中学校で給食を食べた児童や教員100人あまりが、かゆみなどを訴えたことが分かりました。食材のフクラギの温度管理が不適切だったため「ヒスタミン」が発生し、症状を引き起こしたものとみられます。県によりますと、今月11日、南砺市の小中学校6校で給食を食べた児童・生徒や教員、合わせて105人が、かゆみや唇の腫れ、発疹の症状を訴えました。県衛生研究所が調べたところ、給食の食材のフクラギから、かゆみなどを引