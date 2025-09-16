記録的な大雨で浸水した三重県四日市市の地下駐車場は、排水作業がほぼ完了したということです。しかし280台ほどの車が取り残されていて、撤去のめどは立っていません。■16日に初めて地下2階を調査階段を下りていく消防や国交省の職員たち。向かった先は、12日の記録的な大雨により、地下1階から2階が浸水した三重県四日市市の地下駐車場です。16日に初めて地下2階に調査が入り、深刻な被害の全体像がようやく見えてきました。滝