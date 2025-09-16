シンガポールメディアの聯合早報は15日、韓国の1人当たりの国内総生産（GDP）が台湾を下回る見通しと伝えた。記事が韓国・朝鮮日報の報道として伝えたところによると、今年の1人当たりGDPは韓国が3万7430ドル（約550万円）、台湾が3万8066ドル（約560万円）と予測されている。韓国が台湾を下回るのは22年ぶりで、記事は「注意に値する」として台湾の急速な飛躍に言及。「台湾は韓国より5年遅い2021年に3万ドル（約440万円）突破を