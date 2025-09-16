中国国務院報道弁公室が9月16日午前に開いた記者会見において、農業農村部の責任者は、中国の農業科学技術革新の全体的なレベルが世界のトップグループに入ったと紹介しました。責任者によると、中国は目下、中央から地方まで比較的完備された農業科学技術革新システムを構築しており、農業科学関連の研究機関は800カ所以上、研究者は12万人を超えるとのことです。また重要な核心技術は、比較的早い段階でブレークスルーを実現しま