TVアニメ『彼女、お借りします』第4期の12話目にあたる第48話「楽園と彼女-ケッカノ-」の先行カットが公開された。 参考：雨宮天、『よふかしのうた』とナズナへの思い「すごく自分の演技の幅を広げてもらった」 2020年7月よりアニメ第1期が放送され、現在第3期まで放送されている『彼女、お借りします』。原作漫画は世界累計発行部数1,350万部を突破しており、7月12日に連載7周年を迎えた。 第48話では、麻美から今日