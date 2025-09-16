警察と消防などが連携し、地震などの発生を想定した対処訓練がきょう（16日）長門市で行われました。災害対処訓練には、警察や消防、海上保安庁などのほか、通地域の住民も参加しました。訓練は、災害時に道路が寸断されて住宅が孤立、また崩れた家屋に取り残された住民がいるとの想定で 救出作業などが行われました。（声掛け）「大丈夫ですか？」このうち、家屋に取り残された住民の救出訓練では、チェーンソーを使