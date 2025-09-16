来年2月の県知事選挙に出馬表明した有近眞知子県議に対し自民党県連が議会の役職辞任を勧告したことを受け、有近県議はきょう（16日）環境福祉委員会の委員長を辞任しました。また、所属会派を自由民主党から離脱し、1人会派の「きぼうの会」に変更しています。県知事選挙には有近眞知子県議のほか現職の村岡嗣政知事も立候補する意向を固めています。