県立高校の普通教室に設置されたエアコンの電気代についてです。リース契約などで所有権がない学校についても、県が電気代を負担することが分かりました。 61ある県立高校の「各クラスのエアコン」はこれまで、同窓会やPTAなどが設置し、電気代を支払っていました。 県は、リース契約などから県所有に移管した学校については、今年度から1億円あまりを計上し電気代を負担していますが、今年4月時点で「手続き中」だ