ソフトバンクが本拠地2連戦に、2桁勝利左腕コンビを投入する。17日の西武戦（みずほペイペイドーム）は今季ここまで10勝のリバン・モイネロ投手（29）が先発。18日の2位日本ハム戦（同）には、チームトップタイ12勝の大関友久投手（27）が続く見込みだ。頼れる先発の柱が、優勝マジック「11」を一気に減らす2日間とする。リーグトップの防御率1・45のモイネロが、先陣を切る。16日に本拠地で調整した左腕は「なるべくいい状況