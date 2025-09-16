バスケットボールB2リーグの新シーズンが来月開幕します。 鹿児島レブナイズはおととい14日、練習試合・プレシーズンゲームに臨みました。 ホームでのプレシーズンゲーム。勝利なしで迎えた、全4試合の最終戦。相手は、B3の岡山です。序盤、ディフェンスをリング近くに引き付けて、新加入・多田。 日本人エース候補が点を奪うと、新加入のビッグマン2人も見せます。チ