鹿児島市が目指すサッカースタジアム整備についてです。市は現在、候補地の選定を進めていますが、16日の市議会で候補地選定の公表時期については示しませんでした。 鹿児島市は「まちなか」へのサッカースタジアムの整備を目指していますが、候補地が白紙に戻って1年半が経過しています。 下鶴市長は、鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルが住吉町15番街区へ移転した場合、その跡地は「まちなかにあたる」と