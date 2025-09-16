16日、核兵器廃絶に向け県が主導する任意団体「ＨＯＰｅ＝へいわ創造機構ひろしま」を、一般社団法人化するための創立総会が開かれました。将来的に国連の認定を受けたＮＧＯ（非政府組織）を目指して活動の幅を広げ、核兵器廃絶を国連の次期目標とするように繋げていきたいとしています。 ＨＯＰｅ＝「へいわ創造機構ひろしま」は、核兵器廃絶を目指して２０２１年に設立され、県や大学など官民２０団体が参加しています。これま