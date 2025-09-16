上関町で建設計画が進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について県議会に対し、建設に反対決議を求める請願が提出されました。請願を提出したのは上関原発計画に反対する団体などでつくる「上関原発を建てさせない山口県民連絡会」です。内山新吾共同代表が県議会の担当職員に手渡しました。「中間貯蔵施設」を巡っては中国電力が先月（8月）29日に「立地可能」とする報告書を上関町に提出していますが具体的な事業計画は