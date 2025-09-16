9月5日に国内最大級の竜巻が発生した静岡県牧之原市では、車中泊をしながら復旧作業を続ける人の姿がありました。管理されていない空き家も被災し、建物を巡るさまざまな問題が浮き彫りになっています。 【写真を見る】「つらいですよ」国内最大級の竜巻 自宅で暮らせず車中泊を続ける人も...管理者のいない「空き家」も被災=静岡・牧之原市 ＜社会部 大西晴季記者＞ 「静岡県牧之原市の災害ごみの仮置き場です。被災から10日以