鹿児島県は16日、およそ50億円を追加計上した9月補正予算案を発表しました。先月の霧島・姶良集中豪雨や台風12号による災害復旧に必要な経費が盛り込まれました。 一般会計に追加された補正予算案およそ50億円の内訳は、災害復旧に必要な調査や測量費として18億4000万円。土砂崩れや落石を取り除くための費用として9億7000万円。被災した農家に対し農業施設や壊れた機械の修理などの支援として7000万円などが計上されました。 ま