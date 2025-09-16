元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、現役時代にやりやすかった会場と、やりにくかった会場を明かした。番組では10月に台場に新アリーナ「トヨタアリーナ東京」ができることを取り上げた。「会場ごとに違いは感じながらやるんですか？」と聞かれた北斗は「アーティストもスポーツ選手もそうだけど、自分にやりやすい会場って言うのは、絶対にあると思う