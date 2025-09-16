モデルのプリンス優杏(21)が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、高校時代に自身のファンクラブがあったことを明かした。プリンスは加入したファンクラブがあるかと聞かれ、「ファンクラブに入ったことはないんですけど、高校の最初1週間だけ、僕のファンクラブが」あったと語った。だが「わからないんですけど…でもしゃべり始めたら消えた、みたいな…1週間だけ」と苦笑して