３４年ぶりに開催されている東京世界陸上でＴＢＳのアンバサダーを務める女優の今田美桜の姿が連日注目を集めている。４日目はピンクのブラウスに、前日は後ろでまとめていた髪を下ろした姿で登場。２日ぶりに前髪が復活した。ＳＮＳなどでは「前髪カムバック！！！ガーリーな美桜ちゃん可愛すぎか」、「今日みたいに前髪あるほうが僕は好き」、「前髪下ろした今田美桜ちゃん最強じゃん」、「かわいすぎて気絶しかしてない」