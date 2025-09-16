＜大相撲九月場所＞◇三日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】館内どよめく激レア「珍手」 親方との“気になる”やり取り幕内復帰を目指す幕下三十一枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、“超レア”な決まり手で館内喝采の鮮やかな勝利を遂げた。勝利後には元横綱・鶴竜の音羽山親方から土俵下で声をかけられると、片膝ついて何やら話し込む場面も見られ、ファンもその内容、やり取りに釘づけ。さらに勝手な憶測で大喜利状態に発展した。