鹿児島市の天文館地区ではコロナ禍からの経済回復を背景に、地価が上昇しています。こうした中、ホテルの建設も相次いでいます。 コロナ禍からの回復が続き、2年連続のプラスとなった天文館周辺の商業地の地価。県全体で上昇率が高かった上位5か所のうち、3か所は天文館の周辺です。 （記者）「商業用の土地の価格が上昇している天文館。こちらでは全国チェーンのホテル建設が進んでいる」 天文館中心部の鹿児島市千日町