射手が馬上から妙技を披露した＝１６日午後、鶴岡八幡宮疾走する馬上から的を射る「流鏑馬（やぶさめ）神事」が１６日、鶴岡八幡宮（鎌倉市雪ノ下）で２年ぶりに執り行われた。好天に恵まれ、大勢の観客が人馬一体の妙技に魅せられた。秋の例大祭恒例の流鏑馬神事は１１８７年に源頼朝が臨席して行われたのが起源とされ、８００年以上の歴史を誇る。昨年は練習中に落馬事故が起き、中止になった。境内に約２５０メートルの馬