土地の取り引きの目安となる「地価」が16日公表され、県全体ではマイナス0.9%と、34年連続で下落しました。 鹿児島市の商業地は上昇した一方、人口減少が進む地域では下落し、二極化が続いています。 地価調査は県内424地点の1平方メートルあたりの土地の価格を調べたものです。県全体の平均は4万2100円で、前の年からマイナス0.9%と34年連続で下落しました。 県内の商業地で最も高かったのは鹿児島市東千石町14番3の10