大同生命ＳＶリーグに所属するバレーボール女子・デンソーのイベントおよび壮行会が１６日、福島県郡山市内のホテルで行われた。第一部では地域の持続的発展や企業の持続的成長を目指して、同クラブと大同生命保険株式会社が企画したイベント「かなえるちから」を実施し、地元中小企業・個人事業主を無料で招待。第二部の壮行会では所属選手約２０人が参加し、関係者との親睦を深めた。本拠地を愛知県西尾市から福島県郡山