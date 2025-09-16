9月半ばとなりましたが、福岡県内では猛暑日の所があるなど、厳しい残暑が続いています。食卓にも影響が出ています。 サツマイモにナシ。秋の味覚が並び始めた福岡市中央区の青果店では。■かいぶつくん薬院店・篠原加代子 店長「（秋の味覚は）少ないと思います。入ってきていますが、量が少ないので午前中になくなってしまうものも多いです。ことしも猛暑の影響で、少ないです。」 秋の間、北海道が主な産地となるタマネギ