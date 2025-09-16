中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判。16日は弁護側の依頼で精神鑑定を行った医師が出廷し、被告の男について「統合失調症」の症状が悪化し妄想を強めたことで犯行に及んだと証言しました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは中野市江部の農業青木政憲被告34歳です。おととし5月、散歩中だった女性2人と駆けつけた男性警察官2人をハーフライフル銃やナイフで殺害したとされています。裁判の争点は刑事責任能力