作家の岩下尚史氏（64）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、大ファンの歌舞伎俳優との初めて会った時の事を語った。岩下氏は加入したファンクラブがあるかと聞かれ、「大学3年生の時、中村歌右衛門の後援会に入って」と語った。後援会に入るために面接があり、岩下氏が大ファンなことを知った知人が歌舞伎座の楽屋まで連れて行ってくれたという。だが、部屋に入った瞬間「