滑川市の市街地では、このところサルの出没が相次いでいます。きょうも目撃され、近くの小学校が集団下校の措置を取るなど、地元では警戒しています。川べりを歩く1頭のサル。きょう午前、滑川市の富山湾に近い場所で撮影されました。サルが出没したのは、住宅が建ち並ぶ滑川市加島町の神社のすぐそば。滑川市や警察によりますと、市内では写真と同じ個体とみられるサルが相次いで目撃されています。市の担当者によると、サルが海