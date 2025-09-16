【鈴木ふみ奈写真集GRACE】 9月25日発売 価格：3,250円 【拡大画像へ】 社日之出出版、グラビアアイドル鈴木ふみ奈のデビュー15周年を記念した写真集「鈴木ふみ奈 写真集 GRACE」を9月25日に発売する。価格は3,250円。 15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影を敢行。