【ACLEリーグステージ第1節】(メルボルン)メルボルン・C 0-2(前半0-0)広島<得点者>[広]マルコス・ジュニオール(52分)、中島洋太朗(81分)<警告>[広]東俊希(34分)、キム・ジュソン(61分)、荒木隼人(63分)主審:ビヤン・ヘイダリ└広島が金森擁するメルボルン・C破ってACLE白星発進!! U-20W杯目前MF中島洋太朗は得点時に頭部痛める様子も