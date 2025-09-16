[9.16 ACLE第1節 メルボルン・C 0-2 広島]サンフレッチェ広島は16日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第1節のメルボルン・シティ戦で2-0の勝利を収めた。広島はFWジャーメイン良が昨季ACL2のレッドカードにより開幕3試合出場停止で、FWヴァレール・ジェルマンも今節出場停止という中での初戦。なかなかチャンスがない展開で前半27分にはアビスパ福岡から今夏加入した相手MF金森健志にペナルティエリア内